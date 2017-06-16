Son dakika: Londra'da alarm

İngiltere'nin başkenti Londra'daki parlamento binası yakınında, yine olağanüstü bir hareketlilik yaşandı. Polisin olayı araştırdığını son dakika koduyla duyuran Reuters, hemen sonra şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Reuters'a göre, şüpheli bıçak taşıyordu.

Şüphelinin yakalanma anı sosyal medyada paylaşıldı, polis yere yatırdığı kişiyi gözaltına alıyor.

Londra, 2017'de iki kez terör saldırısına hedef oldu. Mart ayında gerçekleşen ilk saldırıda Halit Mesud isimli IŞİD teröristi, ciple Westminster Köprüsü'ndeki yayaları ezdi. Parlamento bahçesinin duvarına çarpıp duran terörist, bir polisi bıçaklayıp içeriye doğru yöneldiği sırada vurularak yakalandı. Terör saldırısında biri polis beş kişi yaşamını yitirdi.





Haziran ayı başında ise beyaz bir minibüsle London Bridge'te yayaları ezen üç terörist, peşinden insanların eğlendiği sokak barlarını hedef aldı. Kurbanları bıçaklayan saldırganlar, polis tarafından vurularak öldürüldü. Yalnızca İngiltere'yi değil tüm Avrupa'yı sarsan saldırıda sekiz can kaybı olduğu duyuruldu.