Trump: Soruşturma altındayım

ABD Başkanı Donald Trump, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin görevine son verdiği için hakkında bir soruşturma olduğunu açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında Rusya soruşturmasıyla bağlantılı sebepten dolayı soruşturma olduğunu ilk kez dile getirdi.

Paylaşımında, "FBI Direktörü'nü kovduğum için bana 'FBI Direktörü'nü kov.' diyen adam tarafından soruşturuluyorum. Cadı avı." ifadelerini kullanan Trump, isim vermeden ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein'i hedef gösterdi. Kamuoyunda Comey'nin görevine son verilmesi yönünde rapor veren kişinin Rosenstein olduğu biliniyor.

Rosenstein, aynı zamanda Rusya soruşturmasına atanan özel savcı Robert Mueller'in bu göreve getirilmesindeki en önemli isim olarak da kabul ediliyor.

Trump, ABD Adalet Bakanlığının resmi önerisi doğrultusunda Comey'yi görevden aldığını açıklamış, daha sonra "Bu öneri olmasaydı bile onu görevden alacaktım." değerlendirmesini yapmıştı.

Önceki hafta Kongre'de ifade veren FBI'ın eski patronu Comey, Trump'ın Rusya soruşturması kapsamında herhangi bir soruşturma altında olmadığını açıklamıştı.

Önceki gün Washington Post gazetesi, özel savcı Mueller'in Trump hakkında "yargıyı engelleme" iddialarıyla soruşturma açtığı yönünde haber yapmış ve Amerikan kamuoyunda yeni bir tartışmaya neden olmuştu.

Trump ise habere tepki göstermiş, Comey'nin 10 Mayıs'ta görevinden almasından birkaç gün sonra başladığı kaydedilen soruşturmayla ilgili Twitter hesabından, "Rus hikayesinde gizli anlaşma diye bir düzmece uydurdular. Sıfır kanıt buldular. Şimdi de adaleti engelleme diye düzmece bir hikaye ürettiler. Güzel. Bazı çok kötü ve çatışan insanların öncülük ettiği Amerikan siyasi tarihindeki en büyük cadı avına şahit oluyorsunuz." değerlendirmesini yapmıştı.