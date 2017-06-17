ABD'den flaş açıklama!

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin ölmüş olabileceği haberlerini değerlendirdi.

Söz konusu haberleri gördüklerini ancak detaya girmeyeceklerini belirten Binbaşı Galloway, "Bu haberleri doğrulayacak bilgiye sahip değiliz." açıklamasını yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de mayıs ayının sonunda Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırılarında DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ölmüş olabileceğini duyurmuştu.