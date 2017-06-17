Afganistan'da ABD askerlerine saldırı!

Kuzeydeki 209'uncu Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Abdul Kahhar Aram, Mezar-ı Şerif'in Dehdadi bölgesinde konuşlu askeri birlikte bir komandonun, kendilerini eğiten ABD askerlerinin üzerine ateş açtığını söyledi.

Saldırıda 4 Amerikan askerinin yaralandığını kaydeden Aram, olayın ardından saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada ise konunun araştırıldığı kaydedildi.

Yaklaşık 2 ay önce 209'uncu Şahin Kolordu Komutanlığına teröristler tarafından düzenlenen saldırıda da 140 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.

ABD'nin Afganistan'da birlikte çalıştığı Afgan ordusu içerisinde ABD'li askerlere yönelik saldırılar son dönemde sıklıkla görülüyor.

Bir hafta önce de ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde 3 Amerikan askeri, bir Afgan askeri tarafından öldürülmüştü.