Başbakan May’e şok protesto

İngiltere'nin başkenti Londra'daki 24 katlı Greenfell Tower'da çıkan yangından kurtulanları dün İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve Prens William ziyaret ederken emniyet yetkililerinden facianın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seren açıklamalar geldi. Şimdiye kadar 30 kişinin öldüğünün kesinleştiği belirtilse de İngiliz basınına göre binanın henüz incelenemeyen bölgelerinde yüzlerce kişinin cesedi bulunabilir.

ANNESİNİ 24 KAT TAŞIDI

Binadaki yangının dış cephe kaplaması dolayısıyla hızla yayıldığını savunan yüzlerce kişi, bina sakinlerine destek için dün Londra'da bir araya gelerek protesto düzenledi. Facia esnasında yaşananların hikayeleri de basına yansıdı. Telegraph, 24 yaşındaki Şekib Neda adlı bir gencin, 55 yaşındaki engelli annesini 24 kat boyunca sırtında taşıyarak binadan çıkardığını ancak babasını kaybettiğini yazdı.

BEŞİNCİ KATTAN ATILAN BEBEĞİ YAKALADI

Grenfell Tower'daki yangın sırasında beşinci kattan atılan 4 yaşındaki kız çocuğunu tutmayı başaran adam kahraman ilan edildi. Kahramanın adının Pat olduğu öğrenilirken görgü tanıklarından 20 yaşındaki bina sakini Kadelia Woods, yaşananları şöyle anlattı: "Beşinci kattaki bir anne bebeğini camdan uzatarak yardım istedi. Komşumuz Pat, bebeği yakalayacağını söyledi. Anne tereddüt etse de çocuğunu attı. Herkesin kalbi durmuştu. Ama Pal onun tutmayı başardı." Çocuğun yara almadan kurtulduğunu aktaran Woods, "Annesinin kurtulduğunu düşünmüyorum. Tekrar yukarı baktığımda tüm daireyi alevler kaplamıştı" dedi.

FACİANIN ARDINDAN TEPKİLER DİNMİYOR

24 katlı binada Salı gecesi çıkan yangında 30 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. 24 katlı binada çıkan yangın faciasının ardından protesto gösterileri düzenlendi. Başbakan Theresa May yangında ölenlerin yakınlarıyla bir kilisede bir araya geldi. Öfkelik kalabalık kilise dışında toplanarak Başbakan May'ı protesto etti. May, kiliseden çıkınca koşar adım arabaya binmek zorunda kaldı.

Yetkilileri protesto eden İngiliz vatandaşları Londra sokaklarında tepkisini dile getirdi. Görüntülerde protestocuların tepkisi sırasında İngiltere Başbakanı May'in koşar adımlarla aracına ilerlediği görülüyor.

İngiltere'deki yangında çalışmalar devam ediyor

EYLEMLER DÜZENLENİYOR

Londra'da şu ana dek 30 kişinin öldüğü açıklanan Grenfell Tower yangınından etkilenenlere destek verilmesi talebiyle eylemler düzenlenmeye başlandı.

50 ila 60 kişilik bir grup, Kensington ve Chelsea Belediyesi binasını basarken, yangın nedeniyle evsiz kalanların "hemen şimdi" yardıma ihtiyaçları olduğu talebi dile getiriliyor.

Başbakan Theresa May'in yangından sağ kurtulanlarla buluştuğu salonun etrafında da eylemciler toplanırken, başbakanlık binasının bulunduğu Downing Street'te de eylem yapıldı.

Bakanlıkların bulunduğu Whitehall bölgesinden geçen barışçıl eylemciler Downing Street'in girişinde polis kordonu tarafından durduruldu.

5 MİLYON STERLİNLİK ACİL YARDIM

Faciadaki ölü sayısı en az 30'a yükselirken, Başbakan May 5 milyon sterlinlik acil giyim, gıda ve yiyecek yardım fonu oluşturulduğunu açıkladı. Yangında kaybolanların sayısının da 70 dolayında olduğu belirtilirken, ölen 30 kişinin de kayıp sayısına dahil olduğu vurgulanıyor. Polis, yangının kasten başlatıldığına işaret eden hiçbir şey olmadığını da söylüyor.