Batı PKK’yı nasıl koruma altına aldı?

ABD'NİN BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDEKİ OLAYLAR HAKKINDAKİ SKANDAL KARARINI
NASIL OKUMAK GEREK?
Türkiye'nin Cumhurbaşkanına yönelik teröristler tarafından küfür ve
hakaretlerle açık bir saldırı girişimi var. Bu girişim ABD polisinin
gözünün önünde oluyor ve PKK ABD'de terör örgütü olarak kabul
ediliyor. Ancak Amerikan polisi, PKK'lılara her türlü müsamahayı
gösteriyor ve terör propagandasını bir düşünce özgürlüğü olarak
görüyor. Bu durum Amerikalıların PKK'ya verdiği desteğin önemli bir
yansımasıdır.
TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİNE YÖNELİK YAKALAMA KARARI?
PKK'lılar saldırırken ABD polisi duruyor o saldırıya müdahale etmek
zorunda kalanlar ise Türk güvenlik güçleri oluyor. Kaldı ki o gün
Washington'daki Türkiye büyükelçiliği önünde toplanan Türk
vatandaşlarına, PKK'lıların da saldırıları oldu, en az iki
vatandaşımız kanlar içinde yere yığıldı. Durum böyleyken teröristlere
müdahaleyi yapan Türkler suçlu ilan ediliyor.
ABD'NİN SURİYE'DEKİ PKK POLİTİKASIYLA BU KARAR ARASINDA BİR BAĞ VAR MI?
Türkiye, Rakka operasyonunda PKK-PYD ile ABD arasındaki ittifaka güçlü
bir şekilde itiraz etti. Ama onlar garantiler vererek teröristlerle
işbirliği politikalarına devam ettiler. Washington'da PKK'lıları
koruma altına alan ve Türk vatandaşlarını suçlayan karar tam da
Rakka'da PYD ile ABD işbirliğindeki operasyonun başlangıcına denk
geldi.
ABD PKK KONUSUNDA GENEL BİR POLİTİKA MI UYGULUYOR?
Suriye'de PKK-PYD'ye nasıl sahip çıkılıyorsa Washington'da farklı bir
şey olmuyor, orada da PKK'lılara sahip çıkılıyor. Suriye'de silah ve
para yardımı yapıyorlar, Amerika'da ise kanunlar önünde koruma
garantileri veriyorlar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanına saldırmaya
kalktıklarında bile masum gösteriliyorlar ve her türlü terör
propagandasıyla faaliyetlerine izin alabiliyorlar.
PKK BATI İÇİN KAĞIT ÜZERİNDE NEYİ İFADE EDİYOR?
ABD ve Avrupa Birliği için PKK bir terör örgütü. Ama bu sadece kağıt
üzerinde. Terör örgütü olarak bu örgütün paçavralarıyla, elebaşının
posterleriyle, sokaklarda yürüyüş yapılması yasak. Çünkü bunları terör
örgütü listesine almışsın, propagandasına, faaliyetine izin
veremezsin. Ama veriliyor hem de çok daha fazlası yapılıyor.
AVRUPA'DAN ÖRNEK VERECEK OLURSAK?
Brüksel'de AB önünde PKK'lıların terör çadırı açıldı, Avrupa
Parlamentosunda PKK'lı teröristlerin fotoğraf sergileri açıldı. Tüm
Avrupa ülkelerinin başkentlerinde ve bir çok şehirlerinde yasak
olmasına rağmen PKK'lıların her türlü terör propagandası yapmalarına
izin verildi.
DEVLET ELİYLE TERÖRE DESTEK DENİLEBİLİR Mİ?
Bunu Almanya'da gördük, bu teröristlere milletvekillerinin federal
mecliste destek verdiğini gördük. Avrupa Parlamentosu resmi bir kurum
olarak da PKK'lılara desteğini esirgemedi.
PKK'LILAR NEREDEYSE YASALARLA KORUNACAK?
Mesela geçen sene Eylül ayında Avusturya'nın baştenti Viyana'da
PKK'lıların terör propagandasına tepki gösteren bir Türk taksici
vardı, önünden geçen teröristlere "teröristler" diye bağırmıştı,
Avusturya polisi o Türk vatandaşına teröristlere "terörist" dediği
için para cezası vermişti.
AVUSTURYA POLİSİ İLE ABD POLİSİNİN TAVRI?
Avusturya'da PKK'lılara terörist demek suç kabul edilmişti, ABD'de ise
PKK'lıların saldırılarına müdahalede bulunmak suç olarak kabul
ediliyor.