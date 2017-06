Batı PKK’yı nasıl koruma altına aldı?

ABD'NİN BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDEKİ OLAYLAR HAKKINDAKİ SKANDAL KARARINI

NASIL OKUMAK GEREK?

Türkiye'nin Cumhurbaşkanına yönelik teröristler tarafından küfür ve

hakaretlerle açık bir saldırı girişimi var. Bu girişim ABD polisinin

gözünün önünde oluyor ve PKK ABD'de terör örgütü olarak kabul

ediliyor. Ancak Amerikan polisi, PKK'lılara her türlü müsamahayı

gösteriyor ve terör propagandasını bir düşünce özgürlüğü olarak

görüyor. Bu durum Amerikalıların PKK'ya verdiği desteğin önemli bir

yansımasıdır.



TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİNE YÖNELİK YAKALAMA KARARI?

PKK'lılar saldırırken ABD polisi duruyor o saldırıya müdahale etmek

zorunda kalanlar ise Türk güvenlik güçleri oluyor. Kaldı ki o gün

Washington'daki Türkiye büyükelçiliği önünde toplanan Türk

vatandaşlarına, PKK'lıların da saldırıları oldu, en az iki

vatandaşımız kanlar içinde yere yığıldı. Durum böyleyken teröristlere

müdahaleyi yapan Türkler suçlu ilan ediliyor.



ABD'NİN SURİYE'DEKİ PKK POLİTİKASIYLA BU KARAR ARASINDA BİR BAĞ VAR MI?

Türkiye, Rakka operasyonunda PKK-PYD ile ABD arasındaki ittifaka güçlü

bir şekilde itiraz etti. Ama onlar garantiler vererek teröristlerle

işbirliği politikalarına devam ettiler. Washington'da PKK'lıları

koruma altına alan ve Türk vatandaşlarını suçlayan karar tam da

Rakka'da PYD ile ABD işbirliğindeki operasyonun başlangıcına denk

geldi.



ABD PKK KONUSUNDA GENEL BİR POLİTİKA MI UYGULUYOR?

Suriye'de PKK-PYD'ye nasıl sahip çıkılıyorsa Washington'da farklı bir

şey olmuyor, orada da PKK'lılara sahip çıkılıyor. Suriye'de silah ve

para yardımı yapıyorlar, Amerika'da ise kanunlar önünde koruma

garantileri veriyorlar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanına saldırmaya

kalktıklarında bile masum gösteriliyorlar ve her türlü terör

propagandasıyla faaliyetlerine izin alabiliyorlar.



PKK BATI İÇİN KAĞIT ÜZERİNDE NEYİ İFADE EDİYOR?

ABD ve Avrupa Birliği için PKK bir terör örgütü. Ama bu sadece kağıt

üzerinde. Terör örgütü olarak bu örgütün paçavralarıyla, elebaşının

posterleriyle, sokaklarda yürüyüş yapılması yasak. Çünkü bunları terör

örgütü listesine almışsın, propagandasına, faaliyetine izin

veremezsin. Ama veriliyor hem de çok daha fazlası yapılıyor.



AVRUPA'DAN ÖRNEK VERECEK OLURSAK?

Brüksel'de AB önünde PKK'lıların terör çadırı açıldı, Avrupa

Parlamentosunda PKK'lı teröristlerin fotoğraf sergileri açıldı. Tüm

Avrupa ülkelerinin başkentlerinde ve bir çok şehirlerinde yasak

olmasına rağmen PKK'lıların her türlü terör propagandası yapmalarına

izin verildi.



DEVLET ELİYLE TERÖRE DESTEK DENİLEBİLİR Mİ?

Bunu Almanya'da gördük, bu teröristlere milletvekillerinin federal

mecliste destek verdiğini gördük. Avrupa Parlamentosu resmi bir kurum

olarak da PKK'lılara desteğini esirgemedi.



PKK'LILAR NEREDEYSE YASALARLA KORUNACAK?

Mesela geçen sene Eylül ayında Avusturya'nın baştenti Viyana'da

PKK'lıların terör propagandasına tepki gösteren bir Türk taksici

vardı, önünden geçen teröristlere "teröristler" diye bağırmıştı,

Avusturya polisi o Türk vatandaşına teröristlere "terörist" dediği

için para cezası vermişti.



AVUSTURYA POLİSİ İLE ABD POLİSİNİN TAVRI?

Avusturya'da PKK'lılara terörist demek suç kabul edilmişti, ABD'de ise

PKK'lıların saldırılarına müdahalede bulunmak suç olarak kabul

ediliyor.