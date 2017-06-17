Türkiye'nin en iyi haber sitesi

ile arasında krizi!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 17.6.2017 21:39

Elektrik Bakanı Kasım Fehdavi, ülkedeki elektrik sisteminin düzelmemesinin 'dan kaynaklandığını belirtti.

Fehdavi, yaptığı yazılı açıklamada, " Petrol Bakanlığı, 'a vermekte gecikti. Bu da ulusal elektrik sisteminin düzelmemesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

İran'ın iki ülke arasında aylar önce imzalanan anlaşmaya göre Irak'a doğalgaz vermesi gerektiğine işaret eden Fehdavi, ülkesinin tüm şartları yerine getirmesine rağmen İran'ın söz konusu anlaşmaya uymadığını kaydetti.

Iraklı Bakan Fehdavi, İranlı mevkidaşıyla konuyu telefonda görüştüğünü ancak doğalgazın hiçbir meşru gerekçe olmadan verilmediğini savundu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran ile Irak arasında doğalgaz krizi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz