Londra’da ölenlerin sayısı 100’ü aşacak

İngiltere'nin başkenti Londra'daki 24 katlı Greenfell Tower'da çıkan yangından kurtulanları dün İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve Prens William ziyaret ederken emniyet yetkililerinden facianın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seren açıklamalar geldi. Şimdiye kadar 30 kişinin öldüğünün kesinleştiği belirtilse de İngiliz basınına göre binanın henüz incelenemeyen bölgelerinde yüzlerce kişinin cesedi bulunabilir. The Sun gazetesi ise ölü ve kayıpların sayısının 65'i bulduğunu yazdı. Ölü ve kayıp sayısının üç haneli rakamlara gitmemesini umduğunu söyleyen Metropolitan Polis Şefi Stuart Cundy, "Bu işin sonunda, bazı kurbanların kimlikleri belirsiz kalabilir" ifadelerini kullandı.Binadaki yangının dış cephe kaplaması dolayısıyla hızla yayıldığını savunan yüzlerce kişi, bina sakinlerine destek için dün Londra'da bir araya gelerek protesto düzenledi. Facia esnasında yaşananların hikayeleri de basına yansıdı. Telegraph, 24 yaşındaki Şekib Neda adlı bir gencin, 55 yaşındaki engelli annesini 24 kat boyunca sırtında taşıyarak binadan çıkardığını ancak babasını kaybettiğini yazdı.GrenfellTower'daki yangın sırasında beşinci kattan atılan 4 yaşındaki kız çocuğunu tutmayı başaran adam kahraman ilan edildi. Kahramanın adının Pat olduğu öğrenilirken görgü tanıklarından 20 yaşındaki bina sakini Kadelia Woods, yaşananları şöyle anlattı: "Beşinci kattaki bir anne bebeğini camdan uzatarak yardım istedi. Komşumuz Pat, bebeği yakalayacağını söyledi. Anne tereddüt etse de çocuğunu attı. Herkesin kalbi durmuştu. Ama Pal onun tutmayı başardı." Çocuğun yara almadan kurtulduğunu aktaran Woods, "Annesinin kurtulduğunu düşünmüyorum. Tekrar yukarı baktığımda tüm daireyi alevler kaplamıştı" dedi.