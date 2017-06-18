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5 Ermeni asker öldürüldü

Giriş Tarihi: 18.6.2017 10:14
5 Ermeni asker öldürüldü

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında önceki gün yaşanan çatışmalarda Ermenistan ordusundan 5 askerin öldürüldüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmalarda 3 Ermenistan askerinin öldürüldüğü, 2 askerin de kaldırıldıkları hastanede öldüğü belirtildi. Ermenistan'ın sadece 3 askerin ölümünü resmen kabul ettiği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca birkaç Ermeni askeri de ağır yaralı hâlde hastaneye kaldırıldı. Ermenistan, her zaman olduğu gibi, kamuoyunun itirazlarından endişe ettiği için kayıplarını gizliyor" ifadelerine yer verildi. Cephe hattında çıkan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan bir askerin şehit olduğu duyurulmuştu.

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5 Ermeni asker öldürüldü
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