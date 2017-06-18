Danimarka'da Müslüman mezarlarına bir saldırı daha!

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın banliyösü Bröndby Belediyesinde bulunan Müslüman mezarlığı kimliği belirsiz kişilerce bir kez daha saldırıya maruz kaldı.

Babalar Günü nedeniyle babasının mezarını ziyarete giden Filistin asıllı Yasser Jabr, gördüğü manzara karşısında şoka uğradı.

Filistinli Yasser Jabr, içlerinde Türk mezarlarının da bulunduğu Bröndby Müslüman Mezarlığı'nda, yaklaşık 20 mezarın taşlarının yerinden söküldüğünü, bazılarının kırılmış ve toprakların dağıtılmış vaziyette olduğunu ifade etti.

Babasının mezarına dokunulmadığını belirten Jabr, diğer mezarlara yapılan saldırının fotoğraflarını çekerek Facebook sayfasından yayınladı.



?Yasser Jabr'ın paylaştığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra saldırı kınandı.



Öte yandan Şubat ayında da Kopenhag'taki Vestre Mezarlığında, Müslümanlara ait çok sayıda mezar taşı kırılmıştı.

