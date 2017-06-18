Danimarka'da Müslüman mezarlarına bir saldırı daha!

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'da larına bir daha!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 18.6.2017 22:05

'nın başkenti ’da bulunan lığı bir kez daha ya uğradı.

'nın başkenti 'ın banliyösü Bröndby Belediyesinde bulunan lığı kimliği belirsiz kişilerce bir kez daha ya maruz kaldı.

Babalar Günü nedeniyle babasının mezarını ziyarete giden Filistin asıllı Yasser Jabr, gördüğü manzara karşısında şoka uğradı.

Filistinli Yasser Jabr, içlerinde Türk mezarlarının da bulunduğu Bröndby Müslüman Mezarlığı'nda, yaklaşık 20 mezarın taşlarının yerinden söküldüğünü, bazılarının kırılmış ve toprakların dağıtılmış vaziyette olduğunu ifade etti.

Babasının mezarına dokunulmadığını belirten Jabr, diğer mezarlara yapılan saldırının fotoğraflarını çekerek Facebook sayfasından yayınladı.

?Yasser Jabr'ın paylaştığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra saldırı kınandı.

Öte yandan Şubat ayında da Kopenhag'taki Vestre Mezarlığında, Müslümanlara ait çok sayıda mezar taşı kırılmıştı.

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