Grönland'de deprem ve tsunami!

Danimarka medyasında ve Grönland kamu yayıncısı KNR'de yer alan haberlere göre, Nuugaatsiaq yerleşim alanı yakınlarında dün akşam saatlerinde Danimarka Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremle Grönland'ın batısındaki birçok bölgede dev dalgalar oluşurken, denizin yükselmesi sonucu bazı bölgeler sular altında kaldı.

Danimarka Emniyet Müdürü Björn Tegner Bay, basın toplantısında deprem ve tsunamiden en çok etkilenen Nuugaatsiaq adlı yerleşim bölgesinde yaşayan 101 kişiden 78'ini tahliye ederek Uummannaq şehrine yerleştirdiklerini söyledi.

Tahliye edilen 78 kişiden 2'sinin ağır, 7'sinin ise hafif yaralı olduğunu belirten Tegner Bay, Nuugaatsiaq yerleşim bölgesinde 11 evin deniz tarafından yutulduğunu, 4 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Kayıp olarak açıklanan kişilerin denizin yuttuğu evlerden birinde yaşadıklarını belirten Bay, 23 kişinin akıbetinin bilinmediğini ancak bu kişilerin olay sırasında bölgede bulunmama ihtimalini değerlendirdiklerini söyledi.

Bay, elektrik trafosunun zarar görmesi nedeniyle bölgeye elektrik verilemediği aktardı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, Twitter'da paylaştığı mesajda, 'korkunç bir doğal afet' şeklinde nitelendirdiği olayı yakından takip ettiğini ve yerel yönetim lideri Kim Nielsen'e üzüntülerini ilettiğini yazdı.

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