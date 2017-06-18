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Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 18.6.2017 23:02 Güncelleme Tarihi: 18.6.2017 23:15
İran'dan Suriye'ye füze saldırısı!

Devrim Muhafızlarının, 'nin Deyru'z Zur kentine nda bulunduğu bildirildi.

Devrim Muhafızları'na ait internet sitesi sepahnews'ten yapılan yazılı açıklamada, Tahran'daki terör saldırılarına misilleme olarak 'nin kuzeydoğusundaki Deyru'z Zur kentine Kermanşah ve Kürdistan eyaletlerinden yerden yere füze atışı yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "tekfirci teröristlere" yönelik yapıldığı iddia edilen saldırı sonucu bazı terör unsurlarının etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

Başkent Tahran'da 7 Haziran günü İran Meclisi ve devrim önderi Ayetullah Humeyni'nin türbesine silahlı saldırı düzenlenmiş, 5 saldırganla birlikte 23 kişinin öldüğü saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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İran'dan Suriye'ye füze saldırısı!
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