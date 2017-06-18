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'da alışveriş merkezinde patlama

Giriş Tarihi: 18.6.2017 09:17 Güncelleme Tarihi: 18.6.2017 09:21
Kolombiya'da alışveriş merkezinde patlama

'nın başkenti 'daki bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kadın yaralandı.

'nın başkenti 'daki bir alışveriş merkezinde kadınlar tuvaletinin olduğu bölümünde meydana gelen patlamada en az 12 kadının yaralandığı bildirildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, en az 12 kadının yaralandığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın araştırılması için talimat verdiğini belirterek, yaralananlarla dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.Patlamanın terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor. Saldırıyı, Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) düzenlemiş olabileceğinden şüphe ediliyor.

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Kolombiya'da alışveriş merkezinde patlama
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