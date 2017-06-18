Mehteran Moskova'yı coşturdu

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Türkiye Festivali"nde sahne alan mehter takımı, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Festival için kurulan ana sahnede üç gün süresince konserler veren Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Takımı yoğun ilgi gördü.

Mehteran kıyafetleri ve yürüyüşünü dikkatle izleyen Ruslar, ezgilere eşlik etmeye çalıştı.

Mehter takımının, Rus halk şarkıları Katyuşa ve Kalinka'yı seslendirmesi uzun süre alkışlandı.

Konserin ardından AA muhabirine açıklama yapan mehter başı Mehmet Şükrü Altan, Türk-Rus ilişkilerine katkıda bulunmak üzere Moskova'da bulunduklarını söyledi.

Altan, "Kültür Bakanlığı mehteri olarak gittiğimiz ülkelerin en bilinen şarkılarını icra ediyoruz. Katyuşa da Ruslar için çok özel bir eser. Bazen alkışlarla tekrar istedikleri oluyor. Çok mutlu oluyoruz." dedi.

Öte yandan, festival kapsamında düzenlenen Osmanlı kıyafetleri sergisi de ilgiyle karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye Otelciler Birliği, Turist Rehberleri Birliği ve Rus-Türk İşadamları Birliği tarafından desteklenen festival, üçüncü gününde Moskova'da devam ediyor.

Festival dün yaklaşık 70 bin kişiyi ağırlamıştı.

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