Brexit için AB'nin yol haritası kabul edildi

Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkış müzakerelerindeki temsilcisi David Davis, Brexit müzakerelerinin ilk gününde, AB'nin öne sürdüğü zaman çizelgesini kabul etti.

Avrupa Birliği'nin Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiliz tarafının Brexit Sekreteri David Davis'le görüşmelerinde, "iki aşamalı" ayrılma konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Buna göre, İngiltere'nin istediği "yeni ticari anlaşmalar" konusu, İngiltere'nin AB'den çıkışıyla ilgili detaylar üzerinde uzlaşıldıktan sonra görüşülmeye başlanacak.

Davis daha önce, iki sürecin sırayla değil, aynı anda yürütülmesi konusunda ısrarcıydı. Ancak bugünkü basın toplantısında Barnier, "ilk önce Britanya'nın düzenli bir şekilde çekilmesini tartışmanın mantıklı olduğu" konusunda uzlaşıldığını ifade etti.