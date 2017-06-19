Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Brexit için AB'nin yol haritası kabul edildi

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 19.6.2017 21:34 Güncelleme Tarihi: 19.6.2017 21:35
Brexit için AB'nin yol haritası kabul edildi

Brüksel'de bugün başlayan Brexit görüşmelerinin ilk gününde, Britanya'nın temsilcisi Davis, AB'nin teklif ettiği ayrılma programını kabul etti.

Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkış müzakerelerindeki temsilcisi David Davis, Brexit müzakerelerinin ilk gününde, AB'nin öne sürdüğü zaman çizelgesini kabul etti.

Avrupa Birliği'nin Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiliz tarafının Brexit Sekreteri David Davis'le görüşmelerinde, "iki aşamalı" ayrılma konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Buna göre, İngiltere'nin istediği "yeni ticari anlaşmalar" konusu, İngiltere'nin AB'den çıkışıyla ilgili detaylar üzerinde uzlaşıldıktan sonra görüşülmeye başlanacak.

Davis daha önce, iki sürecin sırayla değil, aynı anda yürütülmesi konusunda ısrarcıydı. Ancak bugünkü basın toplantısında Barnier, "ilk önce Britanya'nın düzenli bir şekilde çekilmesini tartışmanın mantıklı olduğu" konusunda uzlaşıldığını ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Brexit için AB'nin yol haritası kabul edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz