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'de fabrika ı: 6 ölü

Giriş Tarihi: 19.6.2017 07:59 Güncelleme Tarihi: 19.6.2017 08:00
Çin'de fabrika yangını: 6 ölü

'de plastik fabrikasında çıkan da 6 kişi öldü.

Ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Hubey eyaletinin Huanghua kentinde bulunan plastik fabrikasında çıktı.

Yerel yetkililer, yaptıkları açıklamada, yangın esnasında fabrikada 7 kişinin çalıştığını, işçilerden ikisinin olay yerinde, 4'ünün ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini, diğer işin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Ayrıca, fabrikaya nisan ayında çevre kirliliğine karşı gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle üretimi durdurma uyarısı yapıldığı ancak fabrikanın ihlali sürdürerek çalışmaya devam ettiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında fabrika yetkilileri gözaltına alındı.

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Çin'de fabrika yangını: 6 ölü
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