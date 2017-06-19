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İşte 'O' terörist!

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 19.6.2017 12:14 Güncelleme Tarihi: 19.6.2017 12:23
İşte 'O' terörist!

Londra’da Finsbury Park Camisi yakınında bir kamyonet yayaların arasına dalarak birçok kişiyi ezdi. Şehirde terör alarmı verilmesine neden olan olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişinin tutuklandığı belirtildi. İngiltere Başbakanı Theresa May, Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında teravih namazı sonrası Müslümanları hedef alan araçlı saldırıya ilişkin, olayın "muhtemel terör saldırısı" olarak değerlendirildiğini açıkladı. 48 yaşındaki bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda iki kişinin ağır yaralı olduğu belirtilirken, saldırıya uğrayanların hepsinin Müslüman olduğu açıklandı. Londra'da Finsbury Park Camisi yakınında gerçekleşen ve polis tarafından terör saldırısı olarak kabul edilen saldırıyı gerçekleştiren kişinin fotoğrafını ortaya çıktı

Londra Metropolitan polisinin aktardığı bilgilere göre, başkent Londra'nın kuzeyinde bulunan Finsbury Park bölgesinde Galler'den kiralandığı öğrenilen bir kamyonet cami yakınlarında bulunan yayaları ezdi. Londra polisi, Finsbury Park'taki olayla ilgili 1 kişinin tutuklandığını belirtirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans gönderildi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Saldırıyla ilgili Finsbury Park Camisi İmamı Muhammed Kozba "Bu geceki teravihe de katılım önceki geceler gibi çok yoğundu. Camimize yüzlerce kişi geliyor her akşam. Bu olayı 'terör saldırısı' olarak tanımlamalıyız." dedi. Kozba ayrıca olayda "kasıtlı olarak" hedef alınan kişilerin "teravihten çıkan cemaat" olduğu vurguladı.

SALDIRGANLAR BIÇAKLIYDI

Saldırının hedefi olan kişilerin, bir otobüs durağında rahatsızlanan bir kişiye yardım etmek için bir otobüs durağının etrafına toplandığı ve bu esnada kamyonetin saldırısına uğradığı ifade edildi. Saldırganların araçtan inerek camiden çıkanları bıçaklamaya çalıştıkları ancak dışarıdakiler tarafından etkisiz hale getirildikleri ifade edildi.

DHA'nın ulaştığı, güvenlik sebebiyle soyadını vermek istemeyen, Pakistan asıllı Abdul adlı bir görgü tanığı saldırı esnasında saldırganın bir fotoğrafını çekmeyi başardı.

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İşte 'O' terörist!
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