Katar'dan flaş açıklama

Bakan Ahmed, "Katar" televizyonuna yaptığı açıklamada, Katar'ın ekonomisinin güçlü ve farklı alanlarda etkin olduğunu ifade ederek, "Katar, LNG, GPL ve helyum gazlarının en büyük ihracatçısı. Bunun yanı sıra dünyada petrokimyanın en büyük ihracatçılarından biri." dedi.

Ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sının (GSYH) yüzde 70'inin petrol dışı sektörlerden sağlandığını kaydeden Ahmed, ürünlerinin, Asya'nın güneybatısından Avrupa ile Amerika'ya kadar dünyanın her tarafına ihraç edildiğini aktardı.

Ahmed, bu göstergelerin, Katar'ın ekonomisini, krizlerle mücadele edebilecek güçlü bir konuma yükselttiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Ambargoya rağmen ülkedeki ticari hareketlilik devam ediyor, hayat değişmedi. Daha önce de güçlüklerle karşı karşıya kaldık ancak bu sıkıntılardan daha güçlü ve daha çok fırsatla çıktık. Bu nedenle halihazırda uygulanan ambargo gereksiz. Bu ambargo ile mücadele etmek üzere planlarımız hazır."

- Projelerde aksama yok

Ülkedeki projelerde bir aksama olmadığını kaydeden Ahmed, "Tüm alt yapı projeleri ile 2022 Dünya Kupası'na ilişkin tüm projelerin çalışmaları planlandığı üzere yürütülüyor, herhangi bir etkilenme söz konusu değil. Ham madde ve inşaat malzemelerinin akışını sürdürmek önemliydi. Statlardan birinin inşaatı birkaç hafta yani dünya kupasından beş yıl önce başladı." diye konuştu.

Ahmed, kriz sırasında garip gelişmelerin olduğunu belirterek, bazı serbest ticaret bölgelerinde Katarlı iş adamlarına ait konteynerlere herhangi bir gerekçe sunulmadan el konulduğunu aktardı. Katarlı bakan, bu durumun, Körfez ülkeleri arasındaki ticaret hareketinin güvenirliğine ilişkin zihinlerde soru işareti oluşturduğunu kaydetti.

- Yeni fırsatların ortaya çıkması

Ambargo uygulayan ülkelerdeki serbest ticaret bölgelerinde çok sayıda ürün ve depoları bulunan Katarlı iş adamlarının işlerini yürütmekte zorlandığını belirten Ahmed, "İthalat için alternatif kaynaklar bulduk. İşler tahminimizden daha iyi durumda. Bilakis, bu durumun, ambargo uygulayan ülkelerdeki tedarikçiler üzerinde olumsuz etkileri oldu." dedi.

Ahmed, ambargoya karşı mücadelenin Katarlı iş adamları ve şirketler için bazı fırsatlar meydana getirdiğini söyleyerek, sözlerine şunları ekledi:

"Katar'da demir, çelik, çimento, inşaatlarda kullanılan kum gibi maddeler üretiliyor. Diğer ürünler için de stratejik stoklar bir sene yetecek kadar ürün barındırıyor. Ancak biz alternatif ithal ürünler olduğu için halihazırdaki bu stokları kullanmadık."