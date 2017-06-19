Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'dan flaş açıklama: Pazarlık masasına oturmayacağız

Giriş Tarihi: 19.6.2017 16:42 Güncelleme Tarihi: 19.6.2017 16:48
Katar'dan flaş açıklama: Pazarlık masasına oturmayacağız

Dışişleri Başkanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman al-Thani, kendilerine yönelik yaptırımlar kaldırılmadan Körfez ülkeleriyle masaya oturmayacaklarını açıkladı. Al-Thani, kriz devam ettiği müddetçe Katar'ın Türkiye, Kuveyt ve Umman'a güveneceğini ve İran'ın hava ulaşımını kolaylaştırdığını söyledi.

Al-Thani yaptığı açıklamada, "Kadar abluka altındayken, pazarlık yapmayacağız. Pazarlıklara başlamak için ablukayı kaldırmak zorundalar." ifadelerini kullandı.

'ın henüz Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'den herhangi bir talep almadığını söyleyen Al-Thani, Al Jazeera'nın geleceği dahil Katar'ın içişlerinin pazarlık konusu olamayacağını belirtti.

Al-Thani, kriz devam ettiği müddetçe Katar'ın Türkiye, Kuveyt ve Umman'a güveneceğini ve İran'ın hava ulaşımını kolaylaştırdığını söyledi.

KATAR AMBARGOSU DENİZYOLUYLA AŞILACAK
10 SORUDA KATAR KRİZİ KATAR PRENSESİNDEN TÜRKİYE'YE MESAJ! ASLA...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Katar'dan flaş açıklama: Pazarlık masasına oturmayacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz