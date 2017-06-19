Küba'dan ABD'ye sert tepki!

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, cuma günü duyurulan karara ilişkin yaptığı açıklamada, "baskı ve tehdit altında ( ABD ile) hiçbir konuda müzakere etmeyeceklerini" belirtti.

Rodriguez, "Küba, tüm devrim tarihi boyunca olduğu gibi, egemenliğine zarar verecek hiçbir ödün vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Trump'ın geliri Küba ordusuna aktarılan yatırımlara sınırlama getirme hamlesinin komünist yönetimi zayıflatamayacağını ifade eden Rodriguez, aksine bu hamlenin Küba halkını liderlik etrafında bir araya getireceğini vurguladı.

Rodriguez, Küba'nın sığınma hakkı tanıdığı ABD'li siyasi mültecilerin iadesinin de söz konusu olmayacağını ifade etti. Kübalı bakan, Washington yönetiminin, eski Siyah Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü militanı Joanne Chesimard gibi siyasi mültecilerin iadesini talep edebilecek "bir yasal veya ahlaki temele sahip olmadığını" belirtti.

Chesimard, 1977 yılında New Jersey eyaletinde bir polis memurunu öldürmekle suçlanmış, tutuklandıktan iki yıl sonra hapisten kaçarak 1984'te Küba'ya sığınmıştı.

ABD, 2014'ün sonunda, 50 yılı aşkın süredir diplomatik bağı bulunmayan ve ekonomik yaptırım uyguladığı Küba ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı. Bu sürecin parçası olarak 2016'da iki ülke karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açmıştı ancak daha başkanlık için yürüttüğü kampanya sürecinde normalleşme sürecini eleştiren Trump, cuma günü ABD'nin bu politikasını değiştireceğini belirterek, "Derhal yürürlüğe girmek üzere önceki ABD yönetiminin Küba ile yaptığı tek taraflı anlaşmayı iptal ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Anlaşmanın Küba ve Amerika halklarının menfaatlerini göz önünde bulundurmadığını öne süren Trump, "Küba'ya yapılan yatırımlar ve turizm, doğrudan askeriyeye kazanç sağlıyor. Rejim parayı alıyor ve piyasayı kontrolü altında tutuyor. Son (ABD) yönetiminin aldığı Başkanlık Kararnamesinin sonucunda Küba'da baskı, demokratik hareketlere ve barışa saldırı arttı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump ayrıca, Havana yönetiminin "ABD'li kanun kaçaklarını" koruduğunu ileri sürmüştü.

Küba'da yaşanan insan hakları ihlallerini izlediklerini belirten Trump, "Yakında özgür bir Küba'ya kavuşacağız." diye konuşmuştu.