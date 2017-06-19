Terör saldırısının faili Darren Osborne

İngiltere'nin başkenti Londra'da Müslümanları hedef alan terör saldırısının failinin 48 yaşındaki Darren Osborne olduğu bildirildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, gece 00.20 sularında Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi'nde teravihten çıkan Müslümanların üzerine kiraladığı aracı sürerek 1 kişinin ölümüne, 10 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırganın 48 yaşındaki Darren Osborne olduğunu duyurdu.

Saldırganın İngiltere'nin batısındaki Cardiff bölgesinden olduğu, polisin bölgede kapsamlı araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.

LONDRA SALDIRGANI BELGESELDE OYNAMIŞ