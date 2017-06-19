‘Ne istedikleri belli değil’

Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman el Sani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile Katar arasındaki anlaşmazlığın, asılsız haberler üzerine kurulu olduğunu ve bu ülkelerin iletecekleri talepleri olmadığını söyledi. Katar Televizyonu'na konuşan el Sani, "Bir bakıyorsunuz, Kuveyt'e talepleri ileteceklerini, bunun bir Körfez sorunu olduğunu ve Körfez ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini söylüyorlar bir de bakıyorsunuz taleplerin ABD'ye iletileceğini söylüyorlar ya da Katar'ın -ne yazıkki hala öğrenemediğimiz- talepleri yerine getirecek tedbirler almasını istiyorlar. Bu da, anlaşmazlığın, asılsız haberler üzerine kurulu olduğunun, iletecekleri talepleri olmadığının ve Katar aleyhinde aldıkları tedbirlerin dayandığı temelin ne kadar kırılgan olduğunun en büyük kanıtıdır" dedi. El Sani "Bu ülkelerin ne istediği belli değil. Peki o halde bu anlaşmazlık ve bu tedbirler niye?" sorusunu yöneltti.



İDDİALAR DÜZMECE

Söz konusu tedbirlerin Katar'ı vesayet altına almak veya politikalarını değiştirmek amacı güttüğü takdirde bu vesayeti kabul etmeyeceklerini açıklayan Dışişleri Bakanı El Sani "Bu mesnetsiz suçlamaların barındırdığı çelişkiler, düzmece olduklarını ortaya koyuyor. Bu suçlamalara göre Katar, El-Kaide, DEAŞ, Ahvaz ve İran'ı destekliyor. Bunların tamamı çelişki. Bu 65 milyar doların nereden çıktığını bilmek istiyorum. Bunu dayandırdıkları raporlar nerede? Bu kadar büyük bir meblağın, küresel ekonomik sistemde sessiz sedasız bir yerden başka bir yere aktarılması söz konusu olamaz" şeklinde konuştu.