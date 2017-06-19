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Portekiz'de orman yangını: 62 ölü

Giriş Tarihi: 19.6.2017 10:59 Güncelleme Tarihi: 19.6.2017 11:04
Portekiz'de orman yangını: 62 ölü

Portekiz’de çıkan orman yangınında, tam 62 kişi hayatını kaybetti.

Kurbanların çoğu alevlerden kaçmaya çalışırken arabalarında boğularak öldü. İçlerinde 4 de çocuk bulunuyor. Büyüyen yangın ardından ülkede ise 3 günlük yas ilan edildi. Öte yandan Avrupa Birliği de, Portekiz'e destek olmak amacıyla acil durum protokolünü yürürlüğe koydu.

Portekiz'de orman yangını: 62 ölü

ARAÇLAR ALEVLERİN ORTASINDA KALDI

Yangın esnasında ormanın ortasındaki yolda giden araçlar alevlerin ortasında kaldı ve birçok kişi hayatını kaybetti. Alevler kontrol altına alındıktan sonra çekilen görüntüler facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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Portekiz'de orman yangını: 62 ölü
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