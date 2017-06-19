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‘Rus subay’ olduğu iddia edilen ceset için Rusya’dan uzmanlar geliyor

Giriş Tarihi: 19.6.2017 12:02
‘Rus subay’ olduğu iddia edilen ceset için Rusya’dan uzmanlar geliyor

Ardahan’da bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında bulunan ve bir ‘Rus subay’a ait olduğu sanılan cesedin kimliği Rusya’dan gelen uzmanlarla birlikte tespit edilecek.

Kars Müzesi yetkilileri, iskeletin büyük bir ihtimalle rütbeli bir Rus subaya, tümgeneral Vasiliy Geyman'a ait olabileceği kaydedilirken, Rus medyasında tabutun içinde bir de pırlanta kılıç olabileceğine dair haberler yapılmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, tabutun heyet huzurunda açıldığını, ancak içinden pırlanta kılıç çıkmadığını açıklamıştı.

Sputnik'in haberine göre, vücuduyla kıyafetlerinin büyük bölümünün çürümediği belirlenen ceset, bulunduğu tabutla Kars Müzesi'ne ait depoda muhafaza ediliyor.

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‘Rus subay’ olduğu iddia edilen ceset için Rusya’dan uzmanlar geliyor
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