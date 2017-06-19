Sırbistan'da eşcinsel Başbakan tartışması

Sırbistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in hükümeti kurma görevini eşcinsel politikacı Ana Brnabiç'e vermesi, eşcinselliğin sosyal hayatta ve siyasette sert bir şekilde kınandığı Sırbistan'da siyasi gerilime neden oldu. Eşcinselliğin resmi ağızdan hastalık, sapkınlık ve bir sosyal problem olarak nitelendirildiği ülkede muhalif liderler, Ana Brnabiç'in kabinesine onay vermeyeceklerini ilan etti. Aralarında Boşnak kökenli siyasi lider Muamer Zukorliç'in de bulunduğu birçok isim, Brnabiç liderliğindeki hükümete karşı olduklarını ilan ederken, Vuçiç'in kendi partisi Sırp İlerleme Partisinden de (SNS) muhalif sesler yükselmeye başladı.



"Vuçiç, derhal geri adım atmalı"



Brnabiç liderliğindeki kabine teklifine en sert tepki, Sırbistan Demokrat Partisi-Dveri Hareketinden geldi. Cumhurbaşkanı Vuçiç'i Başbakan adayını derhal geri çekmeye davet eden parti, yayınladığı bildiride Sırbistan vatandaşlarının ekseriyetinin böylesi bir kabineye karşı olduğunu ifade etti. Dveri lideri Boşko Obradoviç ise Başbakan adayının Batı'nın dikte etmesiyle belirlendiğini ileri sürerek, hayatı boyunca yabancı firmalar ve Batı merkezli STK'lar için çalışmış olan Brnabiç'in hüviyetinin Sırbistan devletinin kimlik ve sistemine uygun olmadığını söyledi.



"Koalisyon Dağılabilir"



Vuçiç'in eşcinsel başbakan adayını Avrupa Birliği'nin zorlaması nedeniyle atadığı iddiaları basında geniş bir şekilde yer bulurken, iktidar partisi dahilinde de birçok ismin rahatsızlığını ifade etmesi nedeniyle Brnabiç hükümetinin parlamentoda güvenoyu alamayabileceği ihtimali tartışılmaya başlandı. İktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS) genel başkan yardımcısı Neboyşa Stefanoviç, parlamentoda yeni hükümetin güvenoyu alması için gerekli çoğunluk sağlanıncaya dek oylamanın erteleneceğini açıkladı. Belgrad basını, parlamentonun Brnabiç'e güvenoyu vermemesi halinde Sırbistan'da iktidar koalisyonunun dağılabileceğine dikkat çekiyor.