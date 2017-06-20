3 çocuğu öldüren kişiye ölüm cezası

Polis yetkilileri, Thanlyin kentinde görülen duruşmada, kara büyü yaptığı iddia edilen 30 yaşındaki Tun Naing isimli zanlının 8 aylık ve 2 yaşındaki iki kız çocuğunu ve 3 yaşındaki bir erkek çocuğunu döverek öldürdüğünü itiraf ettiğini belirtti.

Yetkililer, Tun Naing'in mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldığını fakat ülkede uzun yıllardır ölüm cezasının uygulanmaması nedeniyle cezanın 20 yıl hapse çevrilebileceğini ifade etti.

Myanmar'ın özellikle kırsal kesimlerinde büyüye sık sık başvuruluyor.