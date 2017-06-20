Türkiye'nin en iyi haber sitesi

3 çocuğu öldüren kişiye ölüm cezası

Giriş Tarihi: 20.6.2017 13:56 Güncelleme Tarihi: 20.6.2017 13:56
3 çocuğu öldüren kişiye ölüm cezası

Myanmar'da mahkeme, şeytan çıkarma ayini sırasında üç çocuğu döverek öldürdüğünü itiraf eden kişiye ölüm cezası verdi.

Polis yetkilileri, Thanlyin kentinde görülen duruşmada, kara büyü yaptığı iddia edilen 30 yaşındaki Tun Naing isimli zanlının 8 aylık ve 2 yaşındaki iki kız çocuğunu ve 3 yaşındaki bir erkek çocuğunu döverek öldürdüğünü itiraf ettiğini belirtti.

Yetkililer, Tun Naing'in mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldığını fakat ülkede uzun yıllardır ölüm cezasının uygulanmaması nedeniyle cezanın 20 yıl hapse çevrilebileceğini ifade etti.

Myanmar'ın özellikle kırsal kesimlerinde büyüye sık sık başvuruluyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
3 çocuğu öldüren kişiye ölüm cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz