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, başvaizi 'yi öldürdüğünü açıkladı!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 20.6.2017 22:06 Güncelleme Tarihi: 20.6.2017 22:15
ABD, DEAŞ başvaizi El Binali'yi öldürdüğünü açıkladı!

öncülüğündeki karşıtı koalisyon, DEAŞ’ın başvaizi olarak bilinen Türki adındaki örgüt mensubunun, Suriye'nin Deyr ez-Zor kentinin Mayadin ilçesinde bir hava saldırısında öldürüldüğünü teyit ettiklerini açıkladı.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı açıklamada, kendisini 'ın başvaizi olarak tanımlayan 'nin 31 Mayıs'taki hava saldırısında öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"El Binali, yabancı terörist devşirmede ve dünya çapında saldırıları azmettirmede kilit bir rol oynuyordu. 2014'ten beri DEAŞ'ın başvaizi olarak katliamlar ve diğer vahşetleri teşvik etmek adına propaganda yapıyor, halifeliğin kurulmasını meşrulaştırıyordu ve Ebu Bekir El Bağdadi'nin en güvendiği isimlerden biriydi."

Açıklamada El Binali'nin, DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye biat çağrısında bulunmanın yanı sıra örgütün yabancı terörist devşirmesine de katkı sağladığına dikkat çekildi.

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ABD, DEAŞ başvaizi El Binali'yi öldürdüğünü açıkladı!
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