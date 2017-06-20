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'den flaş açıklaması!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 20.6.2017 22:17 Güncelleme Tarihi: 20.6.2017 23:00
ABD'den flaş Katar açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Körfez ülkelerinin hakkındaki endişelerini henüz detaylandırmadıkları için ABD'nin "şaşırdığını" belirterek, "Amaç gerçekten terörizm mi?" dedi.

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ABD'den flaş Katar açıklaması!
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