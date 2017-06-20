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Haberler
Dünya Haberleri
ABD'den flaş Katar açıklaması!
ABD
'den flaş
Katar
açıklaması!
AA
Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2017
22:17
Güncelleme Tarihi: 20.6.2017
23:00
ABD
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Körfez ülkelerinin
Katar
hakkındaki endişelerini henüz detaylandırmadıkları için ABD'nin "şaşırdığını" belirterek, "Amaç gerçekten terörizm mi?" dedi.
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ABD'den flaş Katar açıklaması!
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