Hollanda'da koalisyon krizi sürüyor

Willink, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) partilerinin yanına dördüncü parti olarak İşçi Partisi (PVDA) lideri Lodewijk Asscher ile yaptığı görüşmede istediği cevabı alamadı.

Asscher, basına yaptığı açıklamada, Willink ile yaptığı görüşmede üç sebepten dolayı koalisyonda bulunmak istemediğini söyledi.

İlk olarak PVDA'nın elde ettiği seçim sonuçlarını sebep gösteren Asscher, "Daha önceki seçimlere göre büyük bir kayıp yaşadık. Bizim durumumuza göre az da olsa kayıp yaşamış VVD ile aynı koalisyonda bulunmamız demokratik açıdan doğru olmaz." dedi.

Ülkedeki bazı sıkıntılardan dolayı koalisyonda sol partilerin etkisi olması gerektiğini savunan Asscher, "PVDA böyle bir koalisyonda bulunduğu takdirde 71 sağ eksenli partiye karşı sadece 9 kişi ile sol kesimi temsil edebilir. Onun için dördüncü parti olarak koalisyonda bulunmak hiç çekici gelmiyor. Ancak devlet zor bir durumda kalırsa o zaman PVDA olarak devleti kurtarmak için böyle bir koalisyona evet diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Yeşil Sol (GL) ve Sosyalist Parti'nin (SP) yanı sıra PVDA'da koalisyona yaklaşmadığı için çoğunluk hükümetinin kurulması için VVD, CDA ve D66'nın yanına dördüncü parti olarak tek bir seçenek Hristiyan Birlik Partisi (CU) kaldı.

Ülkedeki hiçbir siyasi parti, mecliste 20 milletvekilliği elde ederek ikinci büyük siyasi parti olan Geert Wilders'in liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ile koalisyon kurmak istemiyor.



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