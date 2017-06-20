Bir süredir ardı ardına gerçekleştirilen kanlı eylemlerle sarsılan İngiltere'de terör yine hortladı. Terör saldırısının hedefinde başkent Londra'daki Finsbury Park Camisi vardı. Yerel saatle 00.20'de (TSİ 02.20) Finsbury Park Camisi yakınında bulunan Muslim Welfare House adlı toplum merkezi önünde teravih namazı çıkışı bir kamyonet sürücüsü, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdü. Saldırıda bir erkek olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Tedavileri süren 8 kurbandan 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor. Görgü tanıkları, "beyaz bir İngiliz erkek" olarak tanımladıkları saldırganın aracını cami yakınındaki kaldırımda bulunan vatandaşların üzerine sürdüğünü ve "Müslümanları öldüreceğim" diye bağırdığını aktardı. Terör saldırısına uğrayanların olay anında fenalaşan bir yaşlıya yardım ettiği öğrenildi. Müslümanlar tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polise teslim edilen saldırganın 48 yaşındaki Darren Osborne olduğu açıklandı. Londra polisi, kiraladığı kamyonet ile eylemi gerçekleştiren saldırganın önlem amacıyla hastaneye götürüldüğünü, taburcu edilmesini takiben sorgusuna başlanacağını ve akıl sağlığının teste tabi tutulacağını duyurdu. İngiltere Başbakanı Theresa May, olayın "muhtemel terör saldırısı" olarak ele alındığını kaydetti.



Saldırının ardından Finsbury Camisi'ni ziyaret eden May "Aşırıcılık ile mücadele ederken, böyle bir saldırının olması mücadelemize yıkıcı zarar verdi. Saldırıda masum insanlar hedef alındı, amaç bizi birbirimizden uzaklaştırmak" dedi.



DIŞİŞLERİ LANETLEDİ

Ankara, Müslümanları hedef alan terör saldırısına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, "Kutsal ramazan ayında toplumsal düzeni ve huzur ortamını bozmayı amaçlayan saldırıyı en güçlü ifadelerle lanetliyoruz" dedi. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de Twitter hesabından, "Londra'daki Finsbury Park Camisi saldırısını güçlü şekilde kınıyoruz" mesajını paylaştı.