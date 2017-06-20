Türkiye'den Gazze'ye bayramda 10 bin tonluk insani yardım

Dışişleri Bakanlığınca, Gazze'ye Ramazan Bayramı vesilesiyle ??10 bin tonluk üçüncü insani yardım sevkiyatının ulaştırılacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tu¨rkiye'nin Filistinlilerin insani kos¸ullarının iyiles¸tirilmesi çabalarına ve ülkenin devlet kapasitesi ins¸a su¨recine gu¨c¸lu¨ destek verdiği belirtilerek, Filistin'e yönelik çeşitli yardımlarla tüm halka ulaşılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Filistin'e insani ve nakdi yardım yapılacağı belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, 10 bin tonluk üçüncü insani yardım sevkiyatımızın Ramazan Bayramı vesilesiyle önümüzdeki günlerde Gazze'ye ulaşması öngörülmektedir. Filistin Hu¨ku¨meti genel bu¨tc¸esine 10 milyon ABD Doları nakdi hibe yardımında bulunma kararı alınmıs¸tır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Tu¨rkiye, kronik hal alan elektrik krizinin sahadaki vahim insani durumu daha da ciddiles¸tirdigˆi Gazze'de 2016 yılında 5 milyon ABD Doları tutarında yakıt tedariki finansmanı sağlamış olup, hali hazırda sorunun orta ve uzun vadeli c¸o¨zu¨mu¨ne katkı sagˆlamak amacıyla gu¨nes¸ panelleri yerles¸tirilmesi u¨zerindeki c¸alıs¸malarını su¨rdu¨rmektedir. Buna ilaveten ülkemiz BM'nin Filistin'le ilgili I·nsani Fonu'na 500 bin ABD Doları maddi katkıda bulunmaya da karar vermis¸tir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tu¨rk Kızılayının Filistin Kızılayıyla is¸ birligˆi ic¸inde Gazze'de 15 bin gıda kolisi ve geleneksel bayramlık dagˆıtımında bulunduğuna işaret edilen açıklamada, 2017 Temmuz ayı itibariyle Birleşmiş Milletler'in Yakın Dogˆu'daki Filistinli Mu¨lteciler ic¸in Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Danıs¸ma Komisyonu'nun Bas¸kan Yardımcılıgˆını ve daha sonra Bas¸kanlıgˆını u¨stlenecek Türkiye'nin UNRWA'ya du¨zenli mali ve ayni katkılarının parc¸ası olarak 15 bin ton un yardımı yaptığı kaydedildi.

Kahire'de düzenlenen "Gazze'nin Yeniden İnşası ve Filistin Konferansı"nda Türkiye'nin 2014-2017 yılları için Filistin'e proje bazında 200 milyon dolar yardım yapmayı taahhüt ettiğine dikkat çekilen açıklamada, 2016 yılı sonu itibariyle söz konusu taahhüdün 138,3 milyon dolarlık kısmının yerine getirildiğini belirtti.

Türkiye'nin tüm Filistin sathında gerek insani yardım gerekse de kalkınma yardımı anlamında c¸ok sayıda proje ve faaliyet gerçekleştirmekte olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Türkiye, halkı ve bu¨tu¨n kurumlarıyla Filistin Devleti'nin ve Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.