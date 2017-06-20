Vergi kaçırma ve şiddet suçlarından mahkum oldu

FRANKFURT'ta hakim karşısına çıkan Schwesta Ewa (32), fuhuş yaptırmak, vergi kaçırmak ve erkeklere pazarladığı kadınları dövmekten yargılanıyordu. Ewa, kadınlara şiddet kullanmak ve vergi kaçırmaktan mahkum oldu. Kadınlara fuhuş yaptırma suçlamasından ise delil yetersizliğinden beraat etti. Sanık mahkemedeki ifadesinde kadın pazarladığı yönündeki iddiaları reddetmiş, ancak kadınları dövdüğünü ise itiraf etmişti. Savcı, sanık için dört yıl üç ay hapis cezası talep etmişti. Avukatı ise bir yıl altı ay hapis cezası ve cezanın da ertelenmesini istemişti.

10 YIL GENELEVDE ÇALIŞMIŞTI

Kasım ayından beri tutuklu bulunan Ewa, sahne hayatına başlamadan önce 10 yıla yakın süre boyunca Frankfurt Garı yakınlarındaki genelevlerde çalışmıştı. Ewa, daha sonra sahneye çıkmaya başlamıştı. Ancak şarkı söyleyerek fazla para kazanamayınca bu kez kadın ticaretine başlamış, Kasım ayında da polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp cezaevine konmuştu. Yaklaşık yedi aydır cezaevinde bulunan Ewa'nın aldığı cezayı temyiz etme hakkı bulunuyor.