ABD'den flaş Rusya açıklaması!

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Rusya'nın geçen yılki başkanlık seçimlerinde 21 eyaleti hedef aldığını bildirdi.

Bölümün Siber Güvenlik Müşavir Yardımcısı Jeanette Manfra, gizlilik anlaşmalarını gerekçe göstererek hangi eyaletlerin hedef alındığını açıklamadı.

Manfra, Rusya'nın 2016 yılında ABD Başkanlık seçimlerine karışmasını araştıran Senato İstihbarat Komisyonu'na konuyla ilişkin "Şu an itibarıyla, 21 eyaletin hedef alındığına dair kanıtımız var" dedi.



Öte yandan Bakanlık, devlete ait bilgisayar sistemlerinin daha az sayıda ihlal edildiğini belirterek bir rakam vermedi.