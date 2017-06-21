SON DAKİKA: Almanya'dan flaş İncirlik kararı!

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Alman askerlerinin İncirlik üssünden çekilerek Ürdün'ün Al-Azrak üssüne konuşlandırması konusunda verilen önergeyi kabul etti.

Hükümette bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD), Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilerek Al-Azrak üssüne taşınması yönünde verdiği önerge 85'e karşı 461 oyla kabul edildi. Toplam 569 milletvekilinin katıldığı oylamaya 23 milletvekili çekimser kaldı.

Muhalefette yer alan Yeşiller Partisi ve Sol Partinin Alman askerlerinin sadece İncirlikten çekilmesi konusunu içeren önergesi ise oy çokluğuyla reddedildi.

Bakanlar Kurulu da 7 Haziran'da Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi yönünde karar almıştı.

Terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonda yer alan Almanya, İncirlik üssünde 6 Tornado keşif uçağı ve bir yakıt ikmal uçağının yanı sıra yaklaşık 260 kişilik askeri birlikle görev yapıyor.

Almanya, Türkiye'nin Alman milletvekillerinin söz konusu birliği ziyaret etmesini uygun bulmaması üzerine askerlerini İncirlik'ten çekmeyi gündemine almıştı.