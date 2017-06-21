BM Genel Sekreteri'nden Türkiye açıklaması

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, son dönemde ülkelerin sınırlarının mültecilere daha fazla kapandığını ve gelişmiş ülkelerin sığınmacı kabulünü azalttığını belirterek, "Mülteciler terörist değil, onlar terörün ilk kurbanları. Zaten terörden kaçtıkları için mülteci oluyorlar." dedi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

Mültecilerin sığındıkları ülkeler tarafından korunması gerektiğini ve bunun bir lütuf değil yasal yükümlülük olduğunu hatırlatan Antonio Guterres, günümüzde bu konuda sorunlar yaşandığını belirtti.

Bazı ülkelerin bu konudaki olumlu uygulamaların varlığına karşın günümüzde son 10 yıldaki eğilimin temelde olumsuz yönde olduğunu kaydeden Guterres, "Bugün giderek artan oranda sınırların mültecilere kapandığını, daha fazla sığınmacının geri çevrildiğini, gelişmiş ülkelerin mülteci kabulünün azaldığını görmekteyiz. Bu kaygı verici." diye konuştu.

Çatışmaların halen devam ettiği Suriye'de mültecilerin yakın dönemde ülkelerine geri dönemeyeceklerinin görüldüğünü vurgulayan Antonio Guterres, "Şu anda asıl derdimiz uluslararası toplumun Lübnan, Ürdün ve Türkiye gibi ülkelere daha fazla destek vermeleri ve bu ülkelerdeki mültecilerin daha fazla sayıda diğer ülkelere dağıtılması." ifadelerini kullandı.

Mültecilerin, yabancı düşmanlığı, siyasi popülizm ve ırkçılığın yükselmesinden olumsuz etkilendiğini anlatan Guterres, "Mülteciler bulundukları ülkelerde hedef oluyorlar. Çoğu zaman terör tehdidi olmakla suçlanıyorlar ancak mülteciler terörist değil, onlar terörün ilk kurbanları. Zaten terörden kaçtıkları için mülteci oluyorlar." şeklinde konuştu.

ABD'NİN BOŞLUĞUNU BAŞKALARI DOLDURUR

Özellikle gelişmiş ve zengin ülkelere seslenen BM Genel Sekreteri Guterres, bu ülkelere daha fazla mülteci kabul etmeleri, göçe neden olan çatışmalara siyasi çözüm bulunmasına katkı sağlamaları ve yardım fonlarını artırmaları çağrısı yaptı.

ABD'de Trump yönetimiyle birlikte göçmen ve mültecilere karşı oluşan eğilime değinen Guterres, "AB hükümetinden mülteci kabulü konusunda 2-3 yıl önceki seviyelerine geri dönmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin iklim anlaşmasından çekilmesi ve BM'ye yardımı azaltması kararlarını da eleştiren Antonio Guterres, "Uluslararası ilişkilerde boşluk olmaz. Birisi yerini boşaltırsa, orası mutlaka başkaları tarafından doldurulur. ABD, küresel konularda geri çekilirse, o boşluğu başka ülkeler doldurur." değerlendirmesinde bulundu.



ABD, RUSYA GERGİNLİĞİNDEN RAHATLISIZ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de rejime ait savaş uçağının düşürülmesinin ardından Rusya ve ABD arasında artan gerilimden kaygı duyduğunu söyledi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Suriye ve Katar krizlerine değinerek, sorunlara bölgesel çözüm bulunması çabalarını desteklediğini ifade etti.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz nedeniyle duyduğu kaygıyı birçok kez dile getirdiğini anımsatan Antonio Guterres, "Katar krizine bölgesel çözüm bulunmalı. Kuveyt'in arabuluculuk inisiyatifine destek veriyorum. BM koordinasyon sağlıyor ancak arabuluculuk çalışmalarına bölge ülkelerinin liderlik etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"İlgili tüm taraflara cepheleşmelerin gereksiz olduğu mesajını vermek istiyorum. Gerginliğin ve çatışma potansiyelinin azaltılması gerekiyor." diyen Guterres, sorunun çözümü için başarılı olması en muhtemel girişimin, bölgesel arabuluculuk girişimleri olduğunu belirtti.

Hem uluslararası kuruluşların hem de lider ülkelerin imkanları ölçüsünde arabulucu olabileceğini ifade eden BM Genel Sekreteri Guterres, "BM'nin taraf ülkelere baskı yapma imkanı olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

SURİYE'DE REJİME AİT UÇAĞIN DÜŞÜRÜLMESİ

Guterres, Suriye'de rejime ait savaş uçağının düşürülmesi nedeniyle ABD ve Rusya arasındaki gerginliğin artması ve İran'ın Suriye'de füze kullanmasına ilişkin sorular üzerine de "durumdan kaygı duyduğunu" dile getirdi.

Bu tür eylemlerin risklerine vurgu yapan Antonio Guterres, "Suriye'de gerginliğin azalmasını umuyorum, çünkü çatışmalarda bu tür olaylar çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Zaten sahada çok sayıda aktör ve karmaşık bir durum var." diye konuştu.



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