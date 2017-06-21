Pakistan'dan Katar açıklaması

Aziz, Senato'da yaptığı konuşmada, Pakistan'ın 2015'te Yemen politikasında "tarafsızlık" kararı aldığını belirterek, söz konusu kararın bugünkü Körfez politikasının temelini oluşturduğunu söyledi.

Aziz, "Pakistan, diğer ülkelerin sorunlarına karışmak istemiyor ve Ortadoğu'daki tarafsız duruşunu sürdürecek." dedi.

Pakistan'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar ile ilişkileri, diplomatik ve ekonomik temellere dayanıyor. Hükümet verilerine göre, Suudi Arabistan, çoğu niteliksiz iş gücünden oluşan yaklaşık 2 milyon Pakistanlıya ev sahipliği yaparken, BAE'de 1 milyondan fazla Pakistanlı bulunuyor. Katar ise bu ülkelerle karşılaştırıldığında daha az olsa da 120 bin Pakistanlıya ev sahipliği yapıyor.

Körfezdeki "gurbetçi" Pakistanlılar, ülkelerine döviz akışı sağlayarak ekonomiye katkı sunuyor. Pakistan Merkez Bankası verilerine göre, Suudi Arabistan'da yaşayan Pakistanlı işçiler geçen mali yılda ülkeye 4,52 milyar dolar döviz akışı sağladı. BAE'den sağlanan döviz akışı 3,47 milyar doları buldu. Katar'da yaşayan Pakistanlılar ise ülkelerine 304 milyon dolarlık döviz gönderdi.

Pakistan'ın BAE, Suudi Arabistan ve Katar'dan ithalat rakamları sırasıyla 5,84 milyar dolar, 1,95 milyar dolar ve 864 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.

Anayasa Mahkemesinde Başbakan Navaz Şerif'in ailesi hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin dava sürerken, eski Katar Başbakanı Hamad bin Casim bin Cabir el Tani'nin Şerif lehinde birtakım adımlar atması, İslamabad yönetimini Doha ile daha da yakınlaştırmıştı.

Bununla birlikte Suudi Arabistan'ın Şerif hükümetine 2014'teki 1,5 milyar dolarlık hibesi, o dönemde Pakistan Maliye Bakanı tarafından "hediye" olarak nitelendirilmişti.

Şerif'in 1999 darbesinden kaçarak, 8 yıl boyunca Cidde'de kalmış olması da iki ülke ilişkilerinin bir başka boyutunu gözler önüne seriyor.

- Pakistan'ın Körfez krizi politikası

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Katar krizinin çözümüne yönelik çabalar kapsamında önceki gün Suudi Arabistan'a gitmiş ve üst düzey Suudi yetkililerle görüşmüştü.

Şerif, daha önce yaptığı açıklamada, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik krize çözüm bulmak için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis, Katar kriziyle ilgili itidal çağrısı yapmıştı. Ulusal Mecliste kabul edilen önergede sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği vurgulanmıştı. Ulusal Meclis ayrıca hükümeti "Müslüman ümmeti arasında bölgesel iş birliğini artıracak somut adımlar atmaya" çağırmıştı.

Ayrıca, Pakistan Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahid Hakan Abbasi, yaptığı açıklamada, ülkesinin Katar ile geçen yıl imzaladığı ve 2031'e kadar geçerliliği olan 1 milyar dolarlık LNG ithalatı anlaşmasına bağlı kalacağını açıklamıştı.

Abbasi, Birleşmiş Milletler tarafından Katar'a herhangi bir kısıtlama kararı gelmediği için anlaşma hükümlerine bağlı kalacaklarını belirtmişti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı yabancı medya kuruluşlarının haberlerinde yer alan "Pakistan'ın Katar'a asker göndereceği" iddialarının ise "tamamen uydurma ve temelsiz" olduğu kaydedilmişti.