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Ruanda'da silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 21.6.2017 17:32 Güncelleme Tarihi: 21.6.2017 17:36
Ruanda'da silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ruanda Ordu Sözcüsü Rene Ngendahimana, ülkenin Burundi sınırı yakınındaki Rusuzi bölgesinde silahlı saldırıda 52 yaşında bir kadının öldürüldüğünü 8 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ngendahimana, saldırının yapıldığı yerde, geçen mart ayında silahlı bir kişinin iki sivili öldürerek Burundi sınırına kaçtığına işaret ederek, saldırganın Burundi'den gelip gelmediğinin araştırıldığını kaydetti.

Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'a karşı olan muhaliflerin komşu ülke Ruanda tarafından eğitilerek silahlandırıldığı iddiaları nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerin gergin olduğu biliniyor. Ruanda ise suçlamaları reddediyor.

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Ruanda'da silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
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