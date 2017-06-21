S-400'ler için önemli açıklama

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Le Bourget Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı'nda basına açıklalarda bulunan Miheyev, "Türkiye, Rusya'nın uzun menzilli füze savunma sistemlerine büyük bir ilgi gösteriyor. Şu anda Ankara ile sözleşme müzakereleri yapılıyor" dedi.

EN ÖNEMLİ SİGORTA

Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğunun hatırlatılması üzerineyse Miheyev, "Sadece güvenilir partnerlerle çalışıyoruz. Türkiye ile ilişkilerimiz güvene dayanıyor ve bu en önemli sigorta" yanıtını verdi.

NATO üyesi olan Yunanistan'da uzun süredir S-300 hava savunma sistemlerinin bulunduğunu anımsatan Miheyev, bu sistemlerin Atina yönetimi tarafından kullanılmasında herhangi bir sorun yaşanmadığının altını çizdi.

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