Suudi Arabistan 15,000 Katar devesini sınır dışı etti

Binlerce devenden oluşan sürülerin sınır dışı edilmesini kararlaştıran Suudi Arabistan otoriteleri, sürü sahiplerinden develeri ile birlikte kısa sürede bölgeyi terk etmelerini istedi.

Sınırlı su kaynakları ve besin nedeniyle sınır bölgesinde zor durumda kalan en az 15 bin devenin tahliyesi, Katar'dan yollanan karvanların desteğinde tamamlandı.

Haberi, ABD'de yayımlanan diplomasi ve uluslararası politika sitesi Foreign Policy duyurdu.

KATARLI ÇİFTÇİLER ZOR DURUMDA KALDI

Katar, 11 bin 500 kilometrekare yüzölçümüyle yaklaşık İstanbul'un iki katı kadar bir toprağa sahip. Onbinlerce hayvanın bulunduğu sürüleri Suudi Arabistan topraklarında otlatan Katarlı çiftçiler, sınır dışı kararıyla zor durumda kaldı.

Sınırlı su kaynakları ve besin nedeniyle sınırda zor durumda kalan en az 15 bin devenin tahliyesi, Katar'dan yollanan karvanların desteğinde tamamlandı.

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