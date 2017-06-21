Suudi Arabistan'da veliaht prensliğe Kral Selman'ın oğlu getirildi

Suudi Arabistan Krallığı, Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'in yerine Kral Selman'ın oğlu Muhammed bin Selman'ın getirilmesi yönünde karar aldı.

34 üyeli Sadakat Konseyi'nin 31'i Muhammed bin Selman'a oy verdi. Prens Muhammed bin Nayif İçişleri Bakanlığı görevinden de azledildi.

Kral Selman'ın her politikasının arkasında 31 yaşındaki oğlu Muhammed bin Selman var. Herkes Washington'da kendisine böyle diyor, Katar politikası dahil.

MUHAMMED BİN SELMAN'IN KARNESİ!

• Yemen savaşını başlattı

• Katar ambargosunun mimarlarından

• BAE Washington elçisi ile yakın

• Ekonomik reformcu