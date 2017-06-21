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'da veliaht prensliğe 'ın oğlu getirildi

Giriş Tarihi: 21.6.2017 06:54 Güncelleme Tarihi: 21.6.2017 08:12
Suudi Arabistan'da veliaht prensliğe Kral Selman'ın oğlu getirildi

Krallığı, Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'in yerine 'ın oğlu 'ın getirilmesi yönünde karar aldı.

Krallığı, Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'in yerine 'ın oğlu 'ın getirilmesi yönünde karar aldı.

34 üyeli Sadakat Konseyi'nin 31'i Muhammed bin Selman'a oy verdi. Prens Muhammed bin Nayif İçişleri Bakanlığı görevinden de azledildi.

Kral Selman'ın her politikasının arkasında 31 yaşındaki oğlu Muhammed bin Selman var. Herkes Washington'da kendisine böyle diyor, Katar politikası dahil.

MUHAMMED BİN SELMAN'IN KARNESİ!

• Yemen savaşını başlattı

• Katar ambargosunun mimarlarından

• BAE Washington elçisi ile yakın

• Ekonomik reformcu

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Suudi Arabistan'da veliaht prensliğe Kral Selman'ın oğlu getirildi
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