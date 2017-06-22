Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Başkanı : Bende kayıt yok!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 22.6.2017 21:43 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 21:58
ABD Başkanı Trump: Bende kayıt yok!

Başkanı Donald , eski Direktörü James 'le yaptığı görüşmelerin kayıtlarının kendisinde olmadığını bildirdi.

, konuya ilişkin açıklamaları sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptı.

Basında kendisinin 'le yaptığı görüşmelerin kayıtları olduğu iddia edilen dosyaların paylaşıldığına dikkati çeken Trump, bu kayıtların kendisi tarafından alınmadığını belirtti.

Trump, "Yakın zamanda çıkan elektronik gözetim, belgeler, bilgilerin yasa dışı olarak ortaya çıkarılması ve sızdırılması, bunlar hakkında hiçbir fikrim yok. Benim Comey'le yaptığım görüşmelerin görüntüleri ya da ses kayıtları var mı hiçbir fikrim yok. Böyle kayıtlar yapmadım ve bende bu tür kayıtlar yok." ifadesini kullandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Başkanı Trump: Bende kayıt yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz