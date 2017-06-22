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’dan ’ye tepkisi!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 22.6.2017 21:50 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 21:56
Pakistan’dan ABD’ye İHA tepkisi!

, ’nin kendi topraklarında yaptığı insansız hava aracı () saldırılarının egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nafis Zakaria, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bizim, saldırılarına karşı duruşumuz her zaman net olmuştur. İHA saldırıları Pakistan'ın egemenliğini ihlal etmektedir." dedi.

Zakaria, 'nin Pakistan'a yapılacak yardımlara yönelik bütçede kısıtlamaya gideceği haberlerine ilişkin, bunun "ABD'nin iç işleri ve kendi kararı olduğunu" söyledi.

ABD, zaman zaman militanları hedef aldığını iddia ederek, Pakistan sınırları içerisinde İHA saldırıları yapıyor.

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Pakistan’dan ABD’ye İHA tepkisi!
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