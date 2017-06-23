ABD Başkanı Trump: Bende kayıt yok!

Trump, konuya ilişkin açıklamaları sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptı.

Basında kendisinin Comey'le yaptığı görüşmelerin kayıtları olduğu iddia edilen dosyaların paylaşıldığına dikkati çeken Trump, bu kayıtların kendisi tarafından alınmadığını belirtti.

Trump, "Yakın zamanda çıkan elektronik gözetim, belgeler, bilgilerin yasa dışı olarak ortaya çıkarılması ve sızdırılması, bunlar hakkında hiçbir fikrim yok. Benim Comey'le yaptığım görüşmelerin görüntüleri ya da ses kayıtları var mı hiçbir fikrim yok. Böyle kayıtlar yapmadım ve bende bu tür kayıtlar yok." ifadesini kullandı.