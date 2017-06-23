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: lideri öldürüldü!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 22.6.2017 21:57 Güncelleme Tarihi: 23.6.2017 01:39
ABD: El Kaide lideri al Awlaqi öldürüldü!

ordusu, terör örgütü liderlerinden Abu Khattab ’nin öldürüldüğünü açıkladı.

ordusu, 'de gerçekleştirilen hava saldırısında terör örgütü 'nin Şebve ili lideri Abu Khattab 'nin ve 2 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

Ordu Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "El Kaide lideri al Awlaqi sivillere karşı terör saldırıları düzenlemekten sorumludur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Al Awlaqi'nin terörist kalesinde oldukça önemli bir etkiye sahip olduğu ve örgütün üst düzey liderleriyle bağlantılı olduğu belirtilerek Yemen'deki istikrarsızlığı arttırmak için çalıştığı ifade edildi.

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ABD: El Kaide lideri al Awlaqi öldürüldü!
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