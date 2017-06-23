Bakan Fikri Işık'tan ABD'nin YPG mektubuna ilişkin ilk açıklama

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan ABD'nin YPG mektubuna ilişkin ilk açıklama geldi. Işık, "mektubu olumlu adım olarak görüyoruz" dedi. ABD'nin sözünün takipçisi olacaklarını belirten Bakan Işık, ABD Savunma Bakanı ile çarşamba günü görüşeceğini açıkladı.

KATAR'A YÖNELİK TALEP LİSTESİ



Işık, Körfez ülkelerinin Katar'dan 13 maddelik talep listesine ilişkin soruya da "Ben talep listesini henüz görmedim. Böyle bir talep varsa bu tabi ikili ilişkilere müdahale anlamı taşıyabilir. Üs, hem Katar'ın hem de bölgenin güvenliğ için önemli bir üstür. Biz bölgenin güvenliğini de önemsiyoruz" yanıtını verdi.

NTV televizyonunda açıklamalarda bulunan Işık, şunları söyledi;

"Bizim askerlerimiz hem Rusya ile hem İran ile çalışmalarını sürdürüyor. Rakka sonrası riskler şimdiden değerlendiriliyor. İstihbarat birimleri hangi riskler var, bunu çalışıyorlar. Nerede Türk askeri olacak, kaç asker olacak, kiminle birlikte orada çatışmasızlığı temin için çalışacak. Bu noktada oluşacak riskler nasıl elemine edilecek, bunların hepsi çalışılıyor."

SINIR GÜVENLİĞİ

"Sınırda duvar temmuz ayının sonunda bitmiş olacak. 6 ay içerisinde 24 saat gözetleme kameraları ile, balonlarla sınırın tamamen 24 saat kontrol altına alındığı bir uygulama hayata geçiriliyor. Bunu sadece sınırlarımızı korumak için de yapmıyoruz."

FETÖ FİRARİLERİNE KARŞI HUKUKİ DÜZENLEME

"Yurtdışına kaçan FETÖ firarilerinin yarın hukuki bir boşluk doğmaması için hukuki düzenleme yaptık. Firarilerin kanun karşısında koruma altına girmemeleri için bir düzenleme yaptık."

HELİKOPTERLER İÇİN ENGEL TANIMA SİSTEMİ

"Helikopter Engel Tanıma Sistemi geçmişi uzun olan bir proje. Bizde genel bir anlayış var. Mükemmelini yapalım, önce çalışma sistemini hayata geçirelim, sonra geliştirelim. Bu da bize zaman kaybettiriyor. Hem de çalışan insanların moralini bozuyor. Bu zaman zaman askerlerin taleplerinden zaman zaman sivillerin işgüzarlığından kaynaklanıyor. Bu sistem sürekli güncellenmesi gereken bir sistem."