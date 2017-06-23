Durakta inecek var!

ABD
'nin Seattle
kentinde otobüsle tek başına yolculuk eden Eclipse isimli köpek
görenleri şaşkınlığa uğratıyor. Tasmasındaki otobüs biletiyle her gün D hattı otobüsünü sahibi olmadan kullanan Labrador
-Mastiff kırması dişi köpek, inmesi gereken durağı biliyor ve oradan parka yürüyor. Köpeğinin bu alışkanlığının dört yıl önce başladığını belirten sahibi Jeff Young, "Bir gün Eclipse ile parka gitmek için otobüsü bekliyorduk. Ben sigaramı içerken otobüs geldi ve Eclipse, otobüsün kapıları açılır açılmaz içeri girdi. Ben sigaramı içmeye devam edip bir dahaki otobüse binmeye karar vermiştim ama köpeğim beni duymadı. Ben onu sonradan parkta yakalamayı başardım. Tek başına otobüsle 4 durak giderek parka ulaşmayı başarmıştı" ifadelerini kullandı.
'O NE YAPTIĞINI BİLİYOR'
Haftada en az bir kez insanların, "Kayıp köpeğinizi bulduk" diyerek onu aradığını aktaran Young, "Onlara 'o iyi ve ne yaptığını biliyor' demek zorunda kalıyorum" diye konuştu. Hattın en sadık yolcusu olan Eclipse, otobüs şoförleri ve yolcular tarafından çok seviliyor. Otobüsün yolcularından Tiona Rainwater, "Tüm şoförler onu tanıyor. Tıpkı bir insan gibi oturarak yolculuk ediyor. O herkesi mutlu ediyor. Böyle bir yüz nasıl sevilmez ki?" diye konuştu. Ünü Seattle sınırlarını aşan Eclipse'in yolcular tarafından çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarında binlerce kez paylaşılıyor. Kent sakinlerinden Lauren Campbell, "Birçok kişi onu Seattle'ın resmi olmayan maskotu olarak görüyor. O dört ayaklı bir elçi" ifadelerini kullandı. Ayrıca Eclipse'in kendi adını taşıyan ve hikâyesinin anlatıldığı bir çocuk kitabının bulunduğu kaydedildi.