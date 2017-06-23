Katar'daki Türk üssünün kapatılma talebine Ankara'dan jet yanıt

Suudi Arabistan'ın başını çektiği irili ufaklı dokuz ülkenin 5 Haziran'dan bu yana tecrit ettiği Katar'a, ilişkilerin normale dönmesi için 13 maddelik bir talep listesi sunuldu. Listeyi hazırlayan ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn.

Listedeki en dikkat çekici maddelerden biri, Türkiye'nin kurduğu askeri üssün kapatılması.

Katar'ın bir numaralı dünya markası Al Jazeera televizyonunun da yayınlarına son vermesi isteniyor.

Türkiye ile birlikte Doha yönetiminin yanında saf tutan İran'la ilişkilerin kesilmesi de bir başka madde.

Liste Kuveyt aracılığıyla Katar'a iletildi ve 10 gün süre verildi.

KATAR'A YÖNELİK TALEP LİSTESİ



Işık, Körfez ülkelerinin Katar'dan 13 maddelik talep listesine ilişkin soruya da "Ben talep listesini henüz görmedim. Böyle bir talep varsa bu tabi ikili ilişkilere müdahale anlamı taşıyabilir. Üs, hem Katar'ın hem de bölgenin güvenliğ için önemli bir üstür. Biz bölgenin güvenliğini de önemsiyoruz" yanıtını verdi.

NTV televizyonunda açıklamalarda bulunan Işık, şunları söyledi;

Bizim askerlerimiz hem Rusya ile hem İran ile çalışmalarını sürdürüyor. İstihbarat birimleri hangi riskler var, bunu çalışıyorlar. Nerede Türk askeri olacak, kaç asker olacak, kiminle birlikte orada çatışmasızlığı temin için çalışacak. Bu noktada oluşacak riskler nasıl elemine edilecek, bunların hepsi çalışılıyor.

10 SORUDA KATAR KRİZİ





İlk Türk askerleri dün ulaştı

Türkiye'nin Katar'a gönderdiği ilk askerler, dün Doha'ya vardı ve Genelkurmay Başkanlığı askerlerin fotoğraflarını paylaştı. Ankara'nın planına göre, Doha'daki üste yaklaşık 3 bin asker bulunacak.

Katar Dışişleri Bakanı ABDurrahman bin Muhammed El Sani, son olarak France 24'e verdiği röportajda ""Türkiye başından beri krizdeki aktörlerle iletişime geçerek kuşatmanın sonlandırılması, tansiyonun düşürülmesi ve diyalog çağrısı yaptı. Türkiye'nin Doha'ya tedarik akışının devam etmesi için ortaya koyduğu çabayı da takdir ediyoruz" dedi.

Kuşatmaya maruz kalan ülkesine giden tek karayolunun da kapatıldığını aktaran El Sani, "Bununla mücadele edebiliriz" ifadesini kullandı.

Doha yönetimi, bu hafta içinde yaptığı açıklamada da taleplere boyun eğmeyeceğini net şekilde ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın düğmeye basmasıyla harekete geçen Suudi Arabistan'ın başını çektiği blok, yaklaşık yirmi gündür Katar'ı yalnızlaştırmış durumda. Ülkenin tüm hava, deniz ve kara sınırları kapatıldı, bütün diplomatik ilişkiler koparıldı. Hatta Suudi Arabistan Katarlı çiftçilere ait develeri bile sınır dışı etti.