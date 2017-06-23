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Körfez ülkelerinden flaş talebi!

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 23.6.2017 09:11 Güncelleme Tarihi: 23.6.2017 09:43
Körfez ülkelerinden flaş Türkiye talebi!

'a karşı yaptırım uygulama girişimini başlatan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Kuveyt gibi ülkelerin, Katar'dan talepleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Körfez ülkeleri, Katar ile ilgili şikayet ve yaptırım listesinde, 'nin Katar'daki El Rayyan sü'nü kapatmasını da istedi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez bölgesindeki Arap ülkeleri, 'a yaptırımlar kapsamında ülkedeki Türk sünün kapatılmasını da talep etti. Listede ayrıca Katar merkezli ve uluslararası yayın yapan El Cezire televizyonunun kapatılması, Yemen'de hükümete karşı savaşan Şii Husilere mali desteğin kesilmesi, İran ile diplomatik ilişkilerin dondurulması, terör örgütü olarak kabul edilen grup ve hareketlere maddi desteğe son verilmesi gibi maddeler de yer alıyor.

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TSK'dan dün yapılan açıklamada, ' ile Katar arasında askeri eğitim, işbirliği ve birlik konuşlandırılması kapsamında yapılan hukuki düzenlemeler çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar'da birlik konuşlandırması sürecinin bir parçası olarak, 22 Haziran 2017 günü saat 08.00'de 5 zırhlı araç ve 23 personelin Doha'ya intikali tamamlanmıştır. Bundan sonra da faaliyetler planlandığı şekilde uygulanmaya devam edilecektir.' denildi.

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Körfez ülkelerinden flaş Türkiye talebi!
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