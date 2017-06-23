Körfez ülkelerinden flaş Türkiye talebi!

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez bölgesindeki Arap ülkeleri, Katar'a yaptırımlar kapsamında ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılmasını da talep etti. Listede ayrıca Katar merkezli ve uluslararası yayın yapan El Cezire televizyonunun kapatılması, Yemen'de hükümete karşı savaşan Şii Husilere mali desteğin kesilmesi, İran ile diplomatik ilişkilerin dondurulması, terör örgütü olarak kabul edilen grup ve hareketlere maddi desteğe son verilmesi gibi maddeler de yer alıyor.

TÜRK ASKERİ KATAR'A GİRİŞ YAPTI

TSK'dan dün yapılan açıklamada, 'Türkiye ile Katar arasında askeri eğitim, işbirliği ve birlik konuşlandırılması kapsamında yapılan hukuki düzenlemeler çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar'da birlik konuşlandırması sürecinin bir parçası olarak, 22 Haziran 2017 günü saat 08.00'de 5 zırhlı araç ve 23 personelin Doha'ya intikali tamamlanmıştır. Bundan sonra da faaliyetler planlandığı şekilde uygulanmaya devam edilecektir.' denildi.