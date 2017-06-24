5 soruda Suudi Arabistan’da yönetim değişikliği

1- Suudi Arabistan'da veliahdın değişmesi ne anlama geliyor?



- Öncelikle Suudi Arabistan'da veliahdın değişmesi bir sonraki kralın kim olacağını göstermektedir. 1932 yılında Abdülaziz bin Suud tarafından kurulan Suudi krallığı kuruluşundan bugüne kadar Abdülaziz'in oğulları tarafından yönetildi. Yapılan anayasa değişikliği ve Muhammed bin Selman'ın (MBS) veliaht atanmasıyla birlikte ilk kez Abdülaziz'in bir torunu kral olacak. Yeni bir nesil görev almak üzeredir. Veliahdın 31, içişleri bakanının 33 ve Washington büyükelçisinin 28 yaşında olması yönetimde bir gençleştirme projesinin uygulandığını göstermektedir. Anayasa değişikliğinin 2015'te değil de bugün yapılması Selman'ın krallıktan feragat edeceği anlamına gelmektedir.

İkinci olarak Selman'ın kral olmasıyla birlikte Suud ailesinin Sudeyri kolu daha fazla ön plana çıkmıştır. Kral Abdülaziz'in Sudeyri kabilesinden olan eşinden yedi oğlu vardı. Bu kardeşlerin ikisi kral oldu (Fahd ve Selman) ve ikisi de veliaht olarak (Sultan ve Naif) öldüler. Bu son değişiklikle Sudeyrilerin etkisi daha da pekişmiştir. MBS Sudeyri kardeşlerden birinin oğlu. Görevden alınan veliaht da Sudeyri kardeşlerden Naif'in oğluydu. Yerine içişleri bakanı olan kişi de öz yeğeni (Abdülaziz bin Suud bin Naif) dolayısıyla Sudeyri kardeşlerden birinin torunudur. Yeni görevlilerin yaşları dikkate alındığında bundan sonra krallığın bu çizgide kalacağını söylemek mümkündür.