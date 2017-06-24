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Birleşik Arap Emirlikleri'nden flaş Katar açıklaması!

Giriş Tarihi: 24.6.2017 13:19 Güncelleme Tarihi: 24.6.2017 13:46
Birleşik Arap Emirlikleri'nden flaş Katar açıklaması!

Katar krizine ilişkin konuşan üst düzey bir Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi, taleplerin kabul edilmemesinin alternatifinin 'tansiyonun artması değil yolların ayrılması' olacağını söyledi

Körfez'de devam eden Katar krizine ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı Enver Gargash'tan flaş bir açıklama geldi.

Al Arabiya'ya konuşan Enver Gargash, Katar'a iletilen taleplerin Doha merkezli Al Jazeera tarafından yayınlanmasını hatırlatıp, "Arabulucuların Katar krizini çözme ihtimali, taleplerin medyaya sızdırılmasıyla tehlikeye atıldı" dedi.

"YOLLAR AYRILIR" TEHDİDİ

Gargash, Katar'ın Arap ülkelerinden gelen talepleri kabul etmemesinin alternatifinin "tansiyonun artması değil yolların ayrılması" olacağını söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

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Birleşik Arap Emirlikleri'nden flaş Katar açıklaması!
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